В Пензе по результатам проверки по факту падения мужчины в яму с водой возбуждено административное дело в отношении работника «Горводоканала» Общество

Пенза, 16 марта 2024. PenzaNews. Дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами» возбуждено в отношении начальника участка по ремонту сетей водопровода ООО «Горводоканал» по результатам прокурорской проверки по факту падения мужчины в яму с водой на улице Суворова в Пензе.

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«По результатам проведенной по поручению прокуратуры Пензенской области проверки по факту падения мужчины в котлован на улице Суворова города Пензы выявлены нарушения жилищно-коммунального законодательства. Установлено, что ООО «Горводоканал» в период с 21 по 23 февраля 2024 года проводил аварийные работы на сетях холодного водоснабжения на улице Суворова, 192А города Пензы. На время проведения работ место разрытия было огорожено. Установленный законодательством срок ликвидации аварии для трубопровода диаметром до 400 мм при имевшейся глубине заложения труб (не более 12 часов) обществом был нарушен, работы завершены лишь 23 февраля. Около 2.00 23 февраля в заполненный водой котлован упал проходивший по улице мужчина. В тот же день место разрытия было засыпано и восстановлено щебеночным покрытием. По результатам проверки прокурор Ленинского района города Пензы 13 марта возбудил в отношении начальника участка по ремонту сетей водопровода ООО «Горводоканал» дело об административном правонарушении по ст. 7.23 КоАП РФ», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что руководителю ООО «Горводоканал» внесено представление.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — сказано в тексте.

Кроме того, в сообщении отмечается, что на контроле прокуратуры Ленинского района Пензы находится проведение следственным органом процессуальной проверки по факту падения мужчины в котлован.