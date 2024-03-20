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В Пензу в ближайшие дни прибудут более 700 детей из Белгородской области

15:42 | 20.03.2024 | Общество

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Пенза, 20 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что в ближайшие дни в регион прибудут более 700 детей из муниципальных образований Белгородской области, которые подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

В Пензу в ближайшие дни прибудут более 700 детей из Белгородской области

Фото: Pnzreg.ru

«Наш земляк, губернатор Белгородской области Вячеслав Владимирович Гладков попросил принять группу ребят из районов, подвергающихся обстрелам врага. Мы уже не раз оказывали белгородцам поддержку, поможем и в этот раз. Пензенская область примет более 700 ребят, которые в ближайшие дни прибудут вместе с сопровождающими их педагогами. Планируем разместить их на базе дворцов спорта «Буртасы» и «Олимпийский», детских лагерей «Юность» и «Звездочка», санаториев «Надежда» и «Заречье», базе отдыха «Кленовая роща». Учебный и тренировочный процессы, а также культурную программу обеспечим», — написал глава региона в своем Telegram-канале в среду, 20 марта.

Он отметил, что у юных белгородцев, уже побывавших на пензенской земле, остались прекрасные воспоминания.

«Мы сделаем все, чтобы и наши новые гости были довольны. А еще — продолжим поддерживать наших бойцов, чтобы уничтожить укронацистскую угрозу, нависшую над белгородцами», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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