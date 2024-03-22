Первая группа детей из обстреливаемых районов Белгородской области отправилась в Пензу Общество

Пенза, 22 марта 2024. PenzaNews. Первая группа детей из обстреливаемых районов Белгородской области отправилась в Пензу на отдых в оздоровительные лагеря. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня проводили первую группу наших детей в Пензу. На отдых в детские оздоровительные лагеря отправились мальчишки и девчонки из Грайворонского и Шебекинского городских округов, Белгородского района, а также города Белгорода. Для ребят и сопровождающих, среди которых медики, педагоги, представители регионального министерства образования, был выделен отдельный железнодорожный состав. Дети обеспечены полноценным горячим питанием на время поездки», — написал глава региона в своем Telegram-канале днем в пятницу, 22 марта.

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«Я надеюсь, что ребята как следуют отдохнут, наберутся сил и впечатлений, узнают много нового и, конечно, найдут себе новых друзей. Огромное спасибо Пензенской области и лично Олегу Владимировичу Мельниченко за очень важную помощь!» — добавил он.

Вячеслав Гладков уточнил, что на сегодняшний день поступили предложения принять детей от глав Тульской, Астраханской, Московской, Воронежской, Ярославской и Нижегородской областей, Республики Коми, ХМАО, Кабардино-Балкарской Республики, Республики Дагестан, Ставропольского края и других.

«География регионов такая же широкая, как и единство душ нашего народа! Я очень благодарен коллегам за такую поддержку!» — подчеркнул губернатор.

«Мы договорились, что пока детей примут на три недели, но в случае необходимости и если родители дадут свое согласие, то и до окончания текущего учебного года. Желаю ребятам отличного отдыха, получить много ярких впечатлений, которые запомнятся на всю жизнь!» — написал Вячеслав Гладков.