Мельниченко поручил ввести дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности Общество

Пенза, 23 марта 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поручил ввести дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности после теракта в подмосковном «Крокус сити холле».

Фото: Pnzreg.ru

«В связи с ужасной трагедией в подмосковном «Крокус сити холле», в которой погибли десятки ни в чем не повинных людей, принял решение об отмене в Пензенской области всех культурных, спортивных и других массовых мероприятий. [...] Поручил ввести дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности. Усилить меры безопасности на объектах с массовым пребыванием людей», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 22 марта.

Он выразил соболезнования родным погибших и пожелал здоровья пострадавшим.

«Пензенцы, как и все россияне, разделяют сейчас боль москвичей», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Уверен, что исполнители и организаторы этого бесчеловечного убийства получат по заслугам», — добавил он.

Вооруженное нападение на концертный зал «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске произошло около 20.00 пятницы, 22 марта. Примерно в это время там должен был начаться концерт группы «Пикник».

Люди в камуфляже открыли огонь по посетителям. Позже появилась информация о задымлении и взрыве, за которым последовал пожар.

По данным СКР, в результате теракта в «Крокус сити холле» погибли более 60 человек, число жертв может увеличиться.

Пострадали свыше 100 человек. Утром 23 марта в Минздраве Подмосковья сообщили, что в больницах находится 121 пострадавший, в том числе трое детей. В ведомстве также проинформировали о троих погибших несовершеннолетних.

Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ «Террористический акт».