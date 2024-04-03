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Прокурор Сердобского района проверил готовность сил и средств муниципального образования к прохождению паводка

15:43 | 03.04.2024 | Общество

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Пенза, 3 апреля 2024. PenzaNews. Прокурор Сердобского района Пензенской области Дмитрий Соломадин проверил готовность сил и средств муниципального образования к прохождению паводка.

Прокурор Сердобского района проверил готовность сил и средств муниципального образования к прохождению паводка

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«Прокуратура Сердобского района обеспечивает надзорное сопровождение прохождения паводковой ситуации на территории района. В связи с повышением температуры воздуха и активным таянием снега в зону подтопления попадает пять домовладений в городе Сердобске. В настоящее время работает круглосуточный пост аварийно-спасательной службы. О фактической паводковой ситуации население информируется посредством муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области в среду, 3 апреля.

В нем добавляется, что в ходе выезда прокурор района Дмитрий Соломадин осмотрел пункт временного размещения граждан, развернутый на базе детской спортивной школы Сердобска, в случае эвакуации местные жители будут обеспечены питанием и медицинской помощью.

«Проведение противопаводковых мероприятий находится на контроле прокуратуры Сердобского района», — подчеркивается в тексте.

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