Проверка качества охраны лесов пройдет в мае в 30 регионах, в том числе в Пензенской области Общество

Пенза, 4 апреля 2024. PenzaNews. Рослесинфорг (лесоучетное учреждение Рослесхоза) оценит в мае, насколько добросовестно 30 регионов, в том числе Пензенская область, исполняют переданные им полномочия по ведению лесного хозяйства.

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«В мае Рослесинфорг оценит, насколько качественно и добросовестно регионы охраняют леса от пожаров, защищают от вредных организмов и восстанавливают леса. Для этого специалисты обследуют 56 лесничеств в 30 регионах страны, большая часть из них приходится на Сибирь и Поволжье. В первую очередь Рослесинфорг проверит те субъекты, где в прошлом году нарушения были обнаружены на половине проверенных лесных участков. Сейчас они составляют треть от общего плана», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы учреждения.

Речь идет о Воронежской, Ивановской, Калужской, Рязанской, Тверской, Московской, Архангельской, Вологодской, Новгородской, Псковской, Кировской, Пензенской, Ульяновской, Тюменской, Курганской, Иркутской, Томской, Новосибирской, Омской и Сахалинской областях, республиках Карелия, Башкортостан, Татарстан, Бурятия, Еврейской автономной области и Забайкалье. Самый масштабный объем работ ожидает Красноярский край, а в Липецкой, Оренбургской областях и Северной Осетии оценка пройдет впервые за длительное время.

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В 2023 году оценка проводилась в 28 регионах. В целом по России качество выполнения мероприятий по сохранению лесов составило 66,9%, в том числе по охране лесов от пожаров — 78,5%, по защите лесов — 73,1%, по воспроизводству лесов — 59,5%.

Отмечается, что чаще всего в лесничествах не соблюдают технологию ухода и правила посадки лесных культур, нарушаются правила агроухода за саженцами, из-за чего в регионах падает качество проводимого лесовосстановления.

Ежегодно специалисты Рослесинфорга анализируют, насколько эффективно построены и реконструированы лесные дороги, устроены противопожарные разрывы, пожарные водоемы, проложены и прочищены лесные просеки, как регионы проводят санитарные рубки, ухаживают за молодыми деревьями, готовят почву для посадки и ухаживают за семенами.

Результаты оценки будут известны осенью.