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В Пензе прокуратура проводит проверку по информации о плохом самочувствии школьников после посещения бассейна

09:45 | 05.04.2024 | Общество

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Пенза, 5 апреля 2024. PenzaNews. Прокуратура Октябрьского района Пензы по поручению областной прокуратуры проводит проверку по информации о плохом самочувствии школьников после посещения бассейна.

В Пензе прокуратура проводит проверку по информации о плохом самочувствии школьников после посещения бассейна

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«В связи с обращениями родителей учеников одного из классов средней школы №71 в медицинские организации с жалобами на плохое самочувствие детей по поручению прокуратуры области прокуратурой Октябрьского района Пензы организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства, регулирующего безопасное пребывание несовершеннолетних в образовательном учреждении», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что с целью получения объективных данных и анализа сложившейся ситуации работники прокуратуры 4 апреля осуществили выезд в школу.

«При наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования», — сказала собеседница агентства.

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