На заседании правительства Пензенской области обсудили паводковую ситуацию Общество

Пенза, 9 апреля 2024. PenzaNews. Прохождение паводкоопасного периода стало одной из тем заседания правительства Пензенской области, которое состоялось во вторник, 9 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

Как было отмечено, этой весной реки в регионе начали вскрываться ото льда с 13 марта, к концу месяца полностью очистились. Высокая температура воздуха в начале апреля привела к активному таянию снега и стремительному поступлению талой воды в реки. С 3 по 6 апреля зафиксирован максимальный подъем уровня воды в Узе, Атмисе, Выше, Хопре, Ваде, Колышлее.

«На примере Оренбургской области мы видим, что стихия никого не жалеет. Чем лучше готовишься к паводку, тем спокойнее его проходишь. Мы оказываем помощь Оренбургской области — по линии здравоохранения, по продовольствию, питьевой воде. Предлагаю активнее включаться в эту работу, помогать людям», — сказал губернатор Олег Мельниченко.

Он напомнил, что в Пензенской области готовиться к прохождению паводка начали еще в феврале.

«Работа проведена серьезная. В зоне возможного подтопления находились 24 муниципальных образования. Были созданы резервы, запланированы мероприятия по защите населения, объектов экономики и инфраструктуры, отработан порядок действий при проведении командно-штабных учений. Ситуация тщательно контролировалась. В итоге в дома вода не зашла. Были подтопления приусадебных участков, нескольких мостов, один разрушен паводковыми водами и требует восстановления», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко подчеркнул, что пик паводка в Пензенской области позади, но необходимо проанализировать недочеты, чтобы избежать их в следующем году.

Особое внимание он поручил уделять гидротехническим сооружениям.

«Если гидротехническое сооружение находится в частных руках, значит, собственник взял на себя ответственность за его состояние. Если это состояние вызывает угрозу для широкого круга граждан, значит, он не выполняет своих обязательств, на это нужно реагировать. Владение собственностью предполагает не только права, но и серьезные обязанности по содержанию и эксплуатации объекта», — сказал губернатор.

Он также потребовал от Минграда региона жестко ограничивать строительство на участках, которые относятся к зонам возможного подтопления.

«Органы государственной власти и муниципального управления должны за этим следить, чтобы не было потом печальных последствий. Недопустимы махинации с землей, в том числе в зоне водохранилища», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.