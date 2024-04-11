В Пензенской области для тушения лесных пожаров в 2024 году планируется закупить 8 единиц новой техники Общество

Пенза, 11 апреля 2024. PenzaNews. Восемь единиц новой техники, которая будет использоваться для обнаружения и тушения лесных пожаров на территории Пензенской области, планируется закупить в 2024 году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология». Об этом сообщил директор ГБУ ПО «Лесопожарный центр» Алексей Живаев.

Фото: Pnzreg.ru

«В 2024 году [...] регион получил 41 млн. рублей [на переоснащение и доукомплектование лесопожарного центра]. Планируется закупка семи грузовых автомобилей и одного малого лесопатрульного комплекса (МЛПК)», — сказал он в ходе брифинга, который состоялся в региональном правительстве в четверг, 11 апреля.

По словам Алексея Живаева, благодаря нацпроекту оснащенность лесопожарной техникой в регионе доведена до 97%.

Он уточнил, что на данный момент в наличии 162 единицы техники, в том числе 26 пожарных машин, 49 тракторов с плугами ПКЛ-70, два лесопожарных трактора, бульдозер и колесный бульдозер, два трала с тягачами «КамАЗ», 61 МЛПК на базе «УАЗ», три квадроцикла, семь тракторных прицепных модулей, вахтовый автобус, «УАЗ» и шесть грузовых автомобилей «Садко Next».

Руководитель лесопожарного центра напомнил, что с 5 апреля в Пензенской области объявлен пожароопасный сезон.

«На 11 апреля 2024 года лесные пожары на территории Пензенской области отсутствуют. Хочу обратиться ко всем жителям региона с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности в лесах», — сказал Алексей Живаев, слова которого приводятся на сайте Минлесхоза Пензенской области.