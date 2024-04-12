Олег Мельниченко поздравил пензенцев с Днем космонавтики Общество

Пенза, 12 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем космонавтики.

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«Для всех нас этот год знаменательный. Мы отмечаем 90 лет со дня рождения Юрия Алексеевича Гагарина — человека, проложившего народам Земли дорогу в космос. Сурский край вносит весомый вклад в освоение пространства Вселенной. Здесь учился летчик-космонавт Виктор Иванович Пацаев. Пензенская область дала старт к звездам Герою Российской Федерации Александру Михайловичу Самокутяеву. Сегодня коллективы пензенских предприятий и конструкторских бюро плодотворно и эффективно трудятся, создают инновационные образцы приборов и устройств для космических кораблей, спутников и орбитальных станций. С гордостью могу сказать, что после масштабной реконструкции открыто здание пензенского планетария — одной из визитных карточек города», — отметил глава региона.

«Уверен, славная история отечественной космонавтики, неисчерпаемый потенциал замечательных специалистов, работающих в данной сфере, позволят России сохранить передовые позиции в развитии космической отрасли», — подчеркнул он.

Олег Мельниченко пожелал всем крепкого здоровья, благополучия, счастья и удачи во всех делах и начинаниях.