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В Пензе прошел семинар по инновационным технологиям в дорожном строительстве

18:25 | 15.04.2024 | Общество

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Пенза, 15 апреля 2024. PenzaNews. Двухдневный семинар «Российские инновационные технологии и материалы для дорожного строительства» прошел в Пензе.

В Пензе прошел семинар по инновационным технологиям в дорожном строительстве

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе мероприятия рассматривались вопросы применения современных технологий и финансирования работ при капитальном и текущем ремонте мостовых сооружений.

В числе участников семинара — почетный дорожник России, генеральный директор Ассоциации строителей и поставщиков дорожного комплекса Юрий Агафонов, начальник ФКУ «Поволжуправтодор» Кирилл Вдовин, доктор транспорта Российской академии транспорта, действительный член инженерной академии Армении Вильгельм Казарян, профессор Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета, академик Российской академии транспорта Шерали Валиев.

В первый день были заслушаны доклады, обсуждены нормативы финансирования на содержание дорог регионального и местного значения, особенности рынка строительной, дорожной и грузовой техники, реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги», сложности, возникающие при возведении мостовых сооружений, и другие темы.

Второй день семинара был посвящен объезду объектов в Пензе.

Участники семинара осмотрели новую дорогу от улицы 40 лет Октября до улицы Центральной и строящуюся транспортную развязку на 624 км федеральной трассы М5 «Урал». Гости высоко оценили качество работ.

Кроме того, они посетили мостовые сооружения, находящиеся в эксплуатации продолжительное время.

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