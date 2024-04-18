Александр Лейзенберг и Владимир Фомин провели прием жителей Каменского района Общество

Пенза, 18 апреля 2024. PenzaNews. Исполняющий обязанности прокурора Пензенской области Александр Лейзенберг и уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Фомин в рамках соглашения о взаимодействии провели выездной прием жителей Каменского района в минувшую среду, 17 апреля.

Фото: Ombudsmanpnz.ru

«Обратившиеся на прием заявители затрагивали преимущественно социальные вопросы. Граждане сообщали о фактах бездействия органов местного самоуправления и управляющей компании в сфере благоустройства, отсутствия надлежащего уличного освещения, неудовлетворительного состояния площадок для сбора твердых коммунальных отходов, плохой организации водоснабжения и водоотведения, необеспечения ребенка-сироты благоустроенным жилым помещением. Ряд заявителей подняли вопросы некачественной работы уполномоченных органов в сфере дорожной деятельности», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что по всем поступившим обращениям Александр Лейзенберг поручил межрайонному прокурору тщательно проверить доводы заявителей и при наличии оснований принять меры реагирования в целях восстановления нарушенных прав граждан.

«Результаты рассмотрения обращений поставлены на личный контроль исполняющего обязанности прокурора области», — отмечается в тексте.