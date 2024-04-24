В Пензе стартовал конкурс профессионального мастерства ПАО «Россети Волга» Общество

Пенза, 24 апреля 2024. PenzaNews. Конкурс профессионального мастерства ПАО «Россети Волга» среди персонала по ремонту и обслуживанию оборудования подстанций стартовал в Пензе.

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

В состязаниях, которые проводятся на базе учебно-тренировочного полигона филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго», помимо хозяев, принимают участие сильнейшие бригады филиалов «Саратовские распределительные сети», «Оренбургэнерго», «Самарские распределительные сети», «Мордовэнерго», «Ульяновские распределительные сети» и «Чувашэнерго».

Как следует из сообщения пресс-службы «Пензаэнерго», командам предстоит пройти семь этапов, которые включают в себя, в частности, проверку знания действующей нормативно-технической документации, навыков оказания первой помощи пострадавшему от поражения электрическим током, ремонт силового трансформатора и разъединителя типа РГ-110 кВ, техническое обслуживание оборудования и тушение условного возгорания в электроустановке.

В числе почетных гостей участников конкурса поприветствовал председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

«Команды, которые уже показали себя, будут бороться за звание лучших по профессии. От имени губернатора и правительства Пензенской области хочу пожелать всем крепкого здоровья, успехов в труде и на этих состязаниях. Вы все уже победители, потому что принять решение и выйти на соревнования дорогого стоит. Ваша профессия имеет огромное значение для жизни каждого региона и нашей большой страны в целом», — сказал Николай Симонов, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В свою очередь главный судья конкурса профмастерства, заместитель главного инженера ПАО «Россети Волга» Сергей Свиридонов обратил внимание на то, что данные состязания — это возможность проявить себя, свои волю и характер.

«Пензаэнерго» хотелось бы выразить слова благодарности за подготовку данных соревнований — все организовано на высшем уровне. Участникам желаю удачи, достойных соперников, красивых и ярких побед», — цитирует Сергея Свиридонова пресс-служба компании.

В рамках конкурса профмастерства также организована выставка производителей оборудования, средств защиты и спецтехники.

Завершение состязаний запланировано на 26 апреля.