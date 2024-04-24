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В Пензу доставлено более 36 тыс. цветов для оформления городских клумб

17:04 | 24.04.2024 | Общество

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Пенза, 24 апреля 2024. PenzaNews. Более 36 тыс. цветов доставлено из Подмосковья в Пензу для оформления городских клумб. Об этом говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

В Пензу доставлено более 36 тыс. цветов для оформления городских клумб

Фото: Penza-gorod.ru

«В первую очередь сотрудники МБУ «Пензавтодор» украсят площадки, задействованные в праздновании Дня Победы. Цветы высадят рядом с монументом воинской и трудовой славы, в скверах «Пионерский» и «Проводы». Далее при благоприятных погодных условиях оформят клумбы в скверах Белинского, Пушкина, Лермонтова, на улице Славы, на въездах в город, в районе аэропорта и монумента «Самолет» и на других территориях», — уточняется в тексте.

В нем напоминается, что в текущем году на улицах Пензы планируется высадить примерно 296 тыс. однолетних цветов.

«Это петунии, бархатцы, кохии, сальвии и алиссум. Всего разработаны эскизы 35 крупных цветников. Их общая площадь составит около 6 тыс. кв. метров», — сказано в сообщении.

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