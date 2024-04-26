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Улицы Пензы украсили в преддверии Дня Победы

09:28 | 26.04.2024 | Общество

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Пенза, 26 апреля 2024. PenzaNews. Тематические баннеры, инсталляции и флаговые композиции размещены на улицах Пензы в преддверии празднования Дня Победы.

Улицы Пензы украсили в преддверии Дня Победы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Готовимся к празднованию Дня Победы — священной и особенной даты для каждой семьи. Помимо работ по благоустройству, традиционно в преддверии 9 мая украшаем Пензу. У монумента воинской и трудовой славы, на площади Ленина уже установили шрифтовые инсталляции «Победа», символичные цифры «1941–1945» и флаговые композиции. Массивные арки в виде красных звезд появились на набережной реки Суры в районе стелы «Росток», в сквере «Бессмертный полк», на городских площадях — Юбилейной и имени Ленина», — написал глава Пензы Александр Басенко в своем Telegram-канале в минувший четверг, 25 апреля.

Он добавил, что продолжаются работы по оформлению разделительных полос и разворотных колец на основных автомагистралях с помощью ярких конструкций-звездочек.

«На световых опорах вокруг памятника Победы монтируем флаговые консоли. Тематические баннеры размещаем вдоль городских дорог, на остановочных павильонах и электронных экранах», — сообщил Александр Басенко.

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