Олег Мельниченко вручил награды отличившимся сотрудникам пожарно-спасательной службы Общество

Пенза, 27 апреля 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вручил награды отличившимся сотрудникам пожарно-спасательной службы в ходе торжественного мероприятия в честь 375-летия пожарной охраны России, которое состоялось в правительстве региона.

Фото: Pnzreg.ru

«За прошлый год только подразделения главного управления МЧС по Пензенской области осуществили почти 4 тыс. выездов на пожары разной сложности, спасли 150 человек. От имени спасенных жителей нашего региона благодарю вас за проявленный героизм», — обратился глава региона к присутствующим.

Он также выразил признательность за помощь новым регионам России и содействие при встрече и размещении гостей из Белгородской области.

«Работа была организована четко и слаженно, безопасность детей обеспечена на высоком уровне», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Также с предстоящим профессиональным праздником присутствующих поздравил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

«В пожарно-спасательных подразделениях работают героические люди, которые ради спасения других рискуют своей жизнью. Благодаря совместной работе с правительством Пензенской области при поддержке губернатора мы четко выполняем все поставленные задачи по обеспечению пожарной безопасности, по защите населения региона», — отметил он.

В продолжение мероприятия состоялась церемония награждения.

Почетного звания «Заслуженный пожарный Пензенской области» удостоены Александр Дергунов, Константин Махонин и Александр Тарасов, звания «Заслуженный спасатель Пензенской области» — Евгений Поляков.

Также были вручены почетные грамоты и благодарности губернатора, сообщает пресс-служба облправительства.