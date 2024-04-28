Алексей Костин завел официальный Telegram-канал Общество

Пенза, 28 апреля 2024. PenzaNews. Исполняющий полномочия главы города Заречного Пензенской области Алексей Костин завел официальный Telegram-канал.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дорогие зареченцы, давайте знакомиться. Мне 49 лет. До того, как мне выпала честь исполнять обязанности главы Заречного, я работал заместителем председателя правительства Пензенской области. В Заречном живу последние 12 лет. Давно считаю его своим домом. Коренная зареченка — моя жена Ольга. Когда я первый раз приехал в Заречный, то подумал, что попал за границу: город правильно спроектирован и вписан в лес, огромное число деревьев, улицы вычищены, нет пыли и пробок. О том, чтобы жить здесь, должен мечтать каждый. Мне очень нравятся в Заречном зоны отдыха с прудами и освещенная лыжная трасса. Зимой я часто бегаю на лыжах, даже вечером после работы. В выходные катаемся на лыжах всей семьей. Сейчас ходим с детьми в бассейн. У меня сын и дочь, 9 и 12 лет. Учатся в Заречном. Здесь прекрасные условия для развития детей, их безопасности. Все рядом. Дочь на велосипеде едет в школу, из школы — в музыкалку, она играет на скрипке. Не в каждом городе это доступно. По вечерам, когда есть время, гуляю вокруг Лесного пруда с собакой, у меня цвергшнауцер», — написал Алексей Костин в своем первом сообщении, опубликованном в минувшую субботу, 27 апреля.

«Для меня Заречный — город зеленый, чистый, с большими возможностями для профессиональной и личной реализации. И люди в Заречном особые: недаром в свое время сюда собирали лучших профессионалов со всей страны. Сегодня Заречный по качеству городской среды занимает 16 место в России из 148 в группе «Средние города», опережая муниципалитеты из Московской, Ленинградской и других крупных областей. Уверен, что у Заречного есть потенциал войти в пятерку лучших городов России. Будем работать», — добавил он.