На территории лагеря «Меридиан» в Пензенской области начали возводить два новых корпуса Общество

Пенза, 3 мая 2024. PenzaNews. Работы по строительству двух быстровозводимых корпусов начаты на территории спортивно-оздоровительного лагеря «Меридиан» в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Также в рамках проекта будет полностью благоустроена прилегающая к лагерю территория. На эти цели выделено более 162 млн. рублей из регионального бюджета и почти 57 млн. — из федерального», — уточняется в тексте.

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Как отметил министр образования Пензенской области Алексей Комаров, который посетил «Меридиан» в пятницу, 3 мая, в стране второй год активно реализуется проект по ремонту загородных лагерей за счет федеральных средств.

«Пензенская область второй год подряд участвует в данном проекте. В прошлом году с целью повышения качества детского отдыха в лагере «Юность» и в загородном лагере на базе санатория «Надежда» было возведено четыре корпуса по 50 мест в каждом. В этом году два корпуса быстровозводимой конструкции появятся на базе спортивно-оздоровительного лагеря «Меридиан», — сказал министр, слова которого приводятся в пресс-релизе.