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Стала известна программа мероприятий в День Победы в Пензе

13:01 | 07.05.2024 | Общество

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Пенза, 7 мая 2024. PenzaNews. Мероприятия, посвященные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в Пензе 9 мая на нескольких площадках, основной станет территория у монумента воинской и трудовой славы пензенцев.

Стала известна программа мероприятий в День Победы в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы администрации Пензы, в 8.00 на трех кладбищах города — Мироносицком, Митрофаньевском и Ахунском — пройдут церемонии возложения цветов к могилам воинов.

В 9.30 в храме-часовне Архангела Михаила на проспекте Победы начнется благодарственный молебен «Во славу русского оружия».

В 10.00 у монумента воинской и трудовой славы пензенцев будет организовано традиционное мероприятие, посвященное Дню Победы.

Курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева торжественным маршем пройдут по проспекту Победы. Затем состоится пролог. На 10.45 намечен парад силами авиации общего назначения Пензенской области. После этого состоится церемония возложения венков и цветов к монументу.

На 11.00 также запланированы церемонии возложения цветов и венков в сквере «Журавли» и у стелы «Город трудовой доблести».

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В парке в честь 40-летия Победы с 11.00 до 20.00 вниманию жителей и гостей города будет представлена музыкально-литературная композиция «Пока мы помним, мы сильны».

В 12.00 начнутся концерты в сквере «Журавли», на открытой площадке у центра «Юность» на улице Карпинского, а также на площади Ленина, где музыка будет звучать до 19.00, после чего — до 22.00 — будет организован показ фильмов «Офицеры» и «Судьба человека».

Помимо этого, в полдень состоится экскурсия по музею военной техники под открытым небом на улице Пионерской.

В 13.00 на проспекте Победы будет дан старт легкоатлетической эстафете, а на улице Московской — акциям «Голубь мира», «Я рисую мелом» и «Дети рисуют Победу».

С 14.00 до 18.00 в сквере Дениса Давыдова пройдет фестиваль «Музыка улицам города».

В 18.50 Пенза присоединится к всероссийской акции «Минута молчания». Предполагается, что будут задействованы различные площадки, в том числе территория у монумента воинской и трудовой славы пензенцев, парк в честь 40-летия Победы, железнодорожный вокзал и аэропорт.

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