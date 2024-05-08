В Пензенской области 77 ветеранов Великой Отечественной войны получили ежегодную выплату ко Дню Победы Общество

Пенза, 8 мая 2024. PenzaNews. Отделение Социального фонда России по Пензенской области перечислило ветеранам Великой Отечественной войны ежегодную выплату ко Дню Победы, размер которой составляет 10 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения СФР.

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«Выплата полагается инвалидам и непосредственным участникам Великой Отечественной войны», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что средства выплачиваются без заявления в апреле и мае вместе с другими выплатами СФР.

«Участники и инвалиды Великой Отечественной войны имеют право на две пенсии одновременно — страховую и государственную, ежемесячную денежную выплату, дополнительное материальное обеспечение. С учетом всех выплат средний размер дохода участников Великой Отечественной войны по линии СФР в нашем регионе составляет около 62 тыс. рублей в месяц», — сказано в пресс-релизе.