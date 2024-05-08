Праздничная программа в День Победы в «Спутнике» будет сокращена из-за погодных условий Общество

Пенза, 8 мая 2024. PenzaNews. Программа праздничных мероприятий, которые планировалось провести в микрорайоне «Город Спутник» в селе Засечном Пензенской области в День Победы, будет скорректирована из-за погодных условий.

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«К сожалению, в связи с погодными условиями мы вынуждены отменить основную программу празднования Дня Победы в «Городе Спутнике», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Город Спутник Пенза» в среду, 8 мая.

В нем отмечается, что жители и гости микрорайона смогут принести цветы к мемориальному комплексу «Колокол памяти», рассмотреть фотографии героев на стене памяти на набережной, а также услышать песни, посвященные Великой Победе.

«В 11.00 в небе над «Спутником» появятся гидросамолеты, которые сделают круг почета над озером. С 14.00 до 17.00 будут работать полевая кухня и выставка оружия», — добавляется в тексте.

В нем указано, что в 17.00 начнется показ фильма «В бой идут одни старики», а вечером состоится запуск фонтана.

«Надеемся, в этом сезоне ничто больше не омрачит пасмурными днями наши с вами любимые мероприятия», — подчеркивается в сообщении.