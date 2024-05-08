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Владимир Игнатенков назначен руководителем СУ СКР по Пензенской области

17:03 | 08.05.2024 | Общество

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Пенза, 8 мая 2024. PenzaNews. Полковник юстиции Владимир Игнатенков назначен руководителем следственного управления СКР по Пензенской области.

Владимир Игнатенков назначен руководителем СУ СКР по Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Указом президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области назначен полковник юстиции Игнатенков Владимир Викторович», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя СУ СКР по региону по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Татьяна Махницкая.

Игнатенков Владимир Викторович родился в Карелии.

В 1996 году окончил с отличием Петрозаводский государственный университет.

Проходил службу в органах внутренних дел и прокуратуре Карелии, с сентября 2007 года — в следственном управлении СКР по республике.

С 2011 года состоял в должности заместителя руководителя следственного управления СКР по Республике Карелия.

15 августа 2022 года был назначен первым заместителем руководителя следственного управления СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

С 22 марта 2023 года был исполняющим обязанности руководителя следственного управления СКР по Пензенской области.

За добросовестную службу неоднократно поощрялся правами председателя Следственного комитета России.

Награжден знаком отличия «За верность закону» III степени, нагрудным знаком «Почетный сотрудник Следственного комитета Российской Федерации», медалями «За безупречную службу» I, II и III степеней, «Ветеран следственных органов», «10 лет Следственному комитету Российской Федерации».

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