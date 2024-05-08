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В Пензе два исторических здания проданы за 1 рубль каждое

18:48 | 08.05.2024 | Общество

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Пенза, 8 мая 2024. PenzaNews. Два здания в Пензе, относящиеся к объектам культурного наследия регионального значения, проданы по 1 рублю каждое. Об этом сообщил глава города Александр Басенко.

В Пензе два исторических здания проданы за 1 рубль каждое. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Впервые применили в Пензе практику сохранения объектов культурного наследия, закрепленную в 178-м федеральном законе «О приватизации государственного и муниципального имущества». Передали инвесторам два городских исторических здания по цене в 1 рубль. Во многих российских городах таким образом уже несколько лет подряд получается реставрировать и сохранять исторически значимые объекты, находящиеся в неудовлетворительном состоянии. Речь идет о двух зданиях: деревянный дом XIX века, ранее располагавшийся по улице Куйбышева, 24, а сейчас разобранный и переданный на ответственное хранение; общежитие духовного училища конца XIX века на улице Чкалова, 56», — написал Александр Басенко в своем Telegram-канале в среду, 8 мая.

Он добавил, что также объявлена процедура торгов по двум помещениям на улице Московской, 22.

«Инвесторам даем 7 лет на восстановление объектов. Если за это время они не выполняют условия договора купли-продажи, памятники истории возвращаются в городскую казну», — пояснил глава Пензы.

По словам Александра Басенко, земельные участки под зданиями на это время передаются инвесторам в аренду за незначительную стоимость.

«В их собственность они переходят также только после соблюдения условий конкурса», — отметил он.

«Такой вид сотрудничества позволяет новым владельцам сэкономленные средства направить на реставрацию, а городу — сохранить и дать новую жизнь объектам культурного наследия», — резюмировал глава Пензы.

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