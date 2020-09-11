Власти Пензы предоставят в аренду дом XIX века, который не найти на карте Общество

Пенза, 11 сентября 2020. PenzaNews. Управление муниципального имущества (УМИ) Пензы объявило аукцион на право заключения договора аренды объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой (деревянный)», который по документам располагается на улице Куйбышева, 24, но в действительности по этому адресу отсутствует.

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Согласно сведениям, опубликованным на официальном сайте для размещения информации о проведении торгов, деревянный дом XIX века подлежит охране в соответствии с решением исполнительного комитета пензенского областного совета народных депутатов от 28 сентября 1987 года.

Площадь трехэтажного здания составляет 383,1 кв. метра.

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Дом признан находящимся в неудовлетворительном состоянии. Как отмечается в акте комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры от 21 июля 2020 года, инженерные коммуникации — электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение — отсутствуют так же, как и фундамент, цоколи, отмостка и кровля. Стены деревянные, в удовлетворительном состоянии.

По условиям аукциона, целевое назначение здания — для ведения предпринимательской деятельности. При этом арендатор должен провести работы по сохранению объекта культурного наследия, соблюдая требования, предусмотренные охранным обязательством от 29 февраля 2016 года, и согласовывать свои действия с УМИ.

Для того, кто выразит готовность взяться за восстановление дома, предусмотрены льготные условия: срок аренды — 49 лет, плата — 1 рубль в год.

Подать заявку на участие в аукционе можно до 16 сентября.

Комментируя отсутствие деревянного дома по указанному адресу, начальник управления муниципального имущества Пензы Ирина Кочеткова сообщила ИА «PenzaNews», что объект культурного наследия находится на ответственном хранении, при этом где именно, она сказать затруднилась.

«Заинтересованное лицо если обратится, мы его обязательно сопроводим к [...] хранителю, все ему покажем, все ему разъясним. В любом случае на обозрение представим. Это однозначно», — заверила собеседница агентства.

Глава УМИ добавила также, что, в соответствии с приказом Минкультуры России о перемещении объекта, деревянный дом будет располагаться по новому адресу: улица Куйбышева, 19.