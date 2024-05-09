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В Пензе отметили 79-ю годовщину Великой Победы

14:29 | 09.05.2024 | Общество

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Пенза, 9 мая 2024. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошло у монумента воинской и трудовой славы пензенцев 9 мая.

В Пензе отметили 79-ю годовщину Великой Победы

Фото: Pnzreg.ru

До его начала в храме-часовне Архангела Михаила состоялся благодарственный молебен «Во славу русского оружия», который провел митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Перед парадом, в котором приняли участие курсанты филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева, сотрудники правоохранительных органов, представители казачества, общественных и молодежных объединений, юнармейцы и члены отряда содействия полиции «Тигр», к собравшимися обратился губернатор Олег Мельниченко.

«Советский народ продемонстрировал всему миру свою стойкость и героизм, мужество и отвагу, непреклонную силу, которую дает любовь к Родине», — сказал он.

Олег Мельниченко напомнил, что из Пензенской области на войну ушли более 300 тыс. человек, домой вернулся лишь каждый третий; пензенцы принимали участие во всех ключевых сражениях — обороняли Брестскую крепость, бились за Сталинград, вели бои на Курской дуге, отстаивали Ленинград, освобождали от нацистов Украину, Белоруссию, Молдавию, Румынию, штурмовали Кенигсберг.

Губернатор акцентировал внимание на трудовом подвиге пензенцев: 145 тыс. жителей удостоены медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

«Пенза достойно ответила на вызовы военного времени. Звание «Город трудовой доблести» — главное тому подтверждение», — подчеркнул глава региона.

Он отметил, что сейчас тысячи пензенцев принимают участие в специальной военной операции, направленной на борьбу с неонацизмом, а заводы, как и в годы Великой Отечественной войны, ведут снабжение Вооруженных сил. Десятки тысяч жителей региона участвуют в оказании помощи бойцам и жителям прифронтовых территорий.

«Мы свято чтим историческую память о Великой Отечественной войне. Передаем эстафету героизма и беззаветной любви к Родине следующим поколениям. Никто и ничто не разрушит нашу страну, пока мы помним о Великой Победе», — резюмировал Олег Мельниченко.

Губернатор возложил цветы к вечному огню у монумента воинской и трудовой славы пензенцев, а также у часовни Александра Невского в сквере «Журавли», посвященном памяти защитников Отечества, сообщает пресс-служба облправительства.

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