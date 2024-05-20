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Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем трудовой доблести города Пензы

11:00 | 20.05.2024 | Общество

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Пенза, 20 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем трудовой доблести города Пензы, который отмечается 20 мая.

Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем трудовой доблести города Пензы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Примите самые сердечные поздравления с торжественным событием — Днем трудовой доблести города Пензы! Наш город по заслугам отмечен таким высоким званием. Вклад героических тружеников тыла в разгром врага в годы Великой Отечественной войны поистине бесценен. Тысячи земляков дни и ночи кропотливым трудом ковали на пензенской земле оружие Победы, приближали ее долгожданный миг», — отметил глава региона.

«Наследники бессмертной славы дедов и прадедов достойно продолжают традиции славных предшественников. Молодежь демонстрирует примеры добросовестного служения Отечеству, вносит весомый вклад в укрепление оборонного могущества государства», — добавил он.

Олег Мельниченко пожелал жителям Пензенской области крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых свершений, удачи во всех делах и начинаниях.

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