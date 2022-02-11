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Депутаты единогласно приняли законопроект «Об установлении Дня трудовой доблести города Пензы»

13:05 | 11.02.2022 | Общество

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Пенза, 11 февраля 2022. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли законопроект «Об установлении Дня трудовой доблести города Пензы» в ходе 48-й очередной сессии, которая состоялась в режиме видеоконференцсвязи в пятницу, 11 февраля.

Депутаты единогласно приняли законопроект «Об установлении Дня трудовой доблести города Пензы»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Региональный законопроект, внесенный губернатором Олегом Мельниченко, народным избранникам представил министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов.

«Проект закона Пензенской области «Об установлении Дня трудовой доблести города Пензы» вносится в целях увековечения трудового подвига жителей Пензы, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность, а также сохранения памяти о присвоении Пензе почетного звания «Город трудовой доблести» в соответствии с указом президента России от 20 мая 2021 года», — сказал он.

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«В случае принятия настоящего законопроекта предполагается ежегодно 20 мая проводить у стелы «Город трудовой доблести» на территории парка 40-летия Победы памятные мероприятия, возложения венков и цветов, патриотические акции, посвященные пензенцам – труженикам фронтового тыла, а также уроки доблести в образовательных организациях. Принятие настоящего законопроекта будет способствовать сохранению памяти о трудовой доблести пензенцев в годы Великой Отечественной войны, дальнейшему развитию системы патриотического воспитания граждан и формированию уважительного отношения к истории города. Реализация настоящего законопроекта не повлечет дополнительных расходов из бюджета Пензенской области. Прошу поддержать данный законопроект», — добавил Павел Маслов.

В итоге депутаты единогласно проголосовали за принятие законопроекта.

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