Депутаты единогласно приняли законопроект «Об установлении Дня трудовой доблести города Пензы» Общество

Пенза, 11 февраля 2022. PenzaNews. Депутаты Законодательного собрания Пензенской области приняли законопроект «Об установлении Дня трудовой доблести города Пензы» в ходе 48-й очередной сессии, которая состоялась в режиме видеоконференцсвязи в пятницу, 11 февраля.

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Региональный законопроект, внесенный губернатором Олегом Мельниченко, народным избранникам представил министр внутренней и информационной политики Пензенской области Павел Маслов.

«Проект закона Пензенской области «Об установлении Дня трудовой доблести города Пензы» вносится в целях увековечения трудового подвига жителей Пензы, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность, а также сохранения памяти о присвоении Пензе почетного звания «Город трудовой доблести» в соответствии с указом президента России от 20 мая 2021 года», — сказал он.

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«В случае принятия настоящего законопроекта предполагается ежегодно 20 мая проводить у стелы «Город трудовой доблести» на территории парка 40-летия Победы памятные мероприятия, возложения венков и цветов, патриотические акции, посвященные пензенцам – труженикам фронтового тыла, а также уроки доблести в образовательных организациях. Принятие настоящего законопроекта будет способствовать сохранению памяти о трудовой доблести пензенцев в годы Великой Отечественной войны, дальнейшему развитию системы патриотического воспитания граждан и формированию уважительного отношения к истории города. Реализация настоящего законопроекта не повлечет дополнительных расходов из бюджета Пензенской области. Прошу поддержать данный законопроект», — добавил Павел Маслов.

В итоге депутаты единогласно проголосовали за принятие законопроекта.