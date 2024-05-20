Владимир Мутовкин поздравил жителей с Днем трудовой доблести города Пензы Общество

Пенза, 20 мая 2024. PenzaNews. Председатель пензенской гордумы Владимир Мутовкин поздравил жителей с Днем трудовой доблести города, который отмечается 20 мая.

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«Этот праздник — знак уважения и признательности труженикам тыла, внесшим огромный вклад в общую победу над фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны. Работая по 16-20 часов, порой неделями не выходя с заводов и фабрик, они обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, чем доказали свою безграничную любовь к родной Отчизне», — подчеркнул он.

Спикер гордумы добавил, что подвиг тружеников тыла, их героизм и самоотверженность достойны уважения.

«И сегодня, говоря слова благодарности ветеранам трудового фронта, мы чувствуем солидарность с поколением победителей, защитниками нашей Родины. Наш долг — продолжать их славные традиции, сделав все, чтобы Россия оставалась всегда сильной, свободной и независимой!» — цитирует Владимира Мутовкина пресс-служба Пензенской городской думы.