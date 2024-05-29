04:18:34 Четверг, 30 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Строительная готовность дороги севернее «Лугометрии» составляет около 35%

09:40 | 29.05.2024 | Общество

Печать

Пенза, 29 мая 2024. PenzaNews. Строительная готовность дороги, возведение которой осуществляется севернее микрорайона «Лугометрия» города Пензы в рамках реализации программы «Стимул» федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», составляет около 35%. Такие данные озвучены в ходе выездного совещания, которое провела заместитель министра строительства и дорожного хозяйства региона Светлана Круглова.

Строительная готовность дороги севернее «Лугометрии» составляет около 35%

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба областного Минстроя, на совещании был рассмотрен ход строительства дороги, вопросы соблюдения графика производства работ и обеспечения своевременного ввода объекта в эксплуатацию.

Предполагается, что автодорога севернее микрорайона «Лугометрия» будет введена в эксплуатацию до конца текущего года.

Это позволит соединить улицу Новоселов с транспортной развязкой на 624 км федеральной трассы М5 «Урал».

Читайте также
В Пензенской области после вмешательства прокуратуры двум гражданам возвращены суммы излишне удержанных налоговых платежей В Пензе подросток обвиняется в мошенничестве в отношении пожилой женщины
В Пензе мужчина ударил соседа сковородой по голове, возбуждено уголовное дело В Пензенской области подросток предстанет перед судом по обвинению в краже денег с чужого банковского счета
В Бессоновском районе мужчина угнал автомобиль, чтобы быстрее добраться до дома В Пензе мужчина лишился почти 1,5 млн. рублей, поверив телефонному мошеннику
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама