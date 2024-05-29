Строительная готовность дороги севернее «Лугометрии» составляет около 35% Общество

Пенза, 29 мая 2024. PenzaNews. Строительная готовность дороги, возведение которой осуществляется севернее микрорайона «Лугометрия» города Пензы в рамках реализации программы «Стимул» федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», составляет около 35%. Такие данные озвучены в ходе выездного совещания, которое провела заместитель министра строительства и дорожного хозяйства региона Светлана Круглова.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба областного Минстроя, на совещании был рассмотрен ход строительства дороги, вопросы соблюдения графика производства работ и обеспечения своевременного ввода объекта в эксплуатацию.

Предполагается, что автодорога севернее микрорайона «Лугометрия» будет введена в эксплуатацию до конца текущего года.

Это позволит соединить улицу Новоселов с транспортной развязкой на 624 км федеральной трассы М5 «Урал».