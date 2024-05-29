Дмитрий Горшков официально представлен в должности прокурора Пензенской области Общество

Пенза, 29 мая 2024. PenzaNews. Заместитель генерального прокурора РФ Николай Шишкин официально представил Дмитрия Горшкова, назначенного на должность прокурора Пензенской области, коллективу ведомства в ходе рабочей поездки в регион в среду, 29 мая.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

Он отметил значительный опыт работы Дмитрия Горшкова, поздравил его с назначением и обозначил ряд проблем, требующих в регионе пристального внимания.

В свою очередь новый прокурор Пензенской области заверил, что на территории субъекта федерации будет продолжена работа по укреплению законности и правопорядка.

Помимо этого, Николай Шишкин провел совещание с руководством прокуратуры Пензенской области и встречу с руководителями региональных силовых ведомств.

В завершение визита в Пензу состоялась встреча заместителя генерального прокурора РФ и прокурора области с губернатором, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.