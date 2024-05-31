В Пензе при строительстве ФОКа игровых видов спорта используют не соответствующие документации материалы — прокуратура Общество

Пенза, 31 мая 2024. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы выявила ряд нарушений, допущенных при строительстве в рамках национального проекта «Демография» физкультурно-оздоровительного комплекса игровых видов спорта на улице Стрельбищенской, в частности, несоответствие используемых материалов проектной документации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«В ходе выезда на объект с привлечением специалиста министерства градостроительства и архитектуры региона выявлены нарушения требований безопасности при производстве работ, несоответствие качества используемых материалов проектной документации. Кроме того, установлено отставание от графика работ по благоустройству территории ФОКа, ограждению футбольного поля и периметра объекта, устройству внутренних сетей вентиляции и пожарной сигнализации», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что по результатам проверки прокурор района внес руководителям заказчика и подрядчика — ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» и ООО «Стройсервис-2001» — представления об устранении нарушений и возбудил в отношении производителя работ дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 9.4 КоАП РФ «Нарушение обязательных требований в области строительства и применения строительных материалов (изделий)».

«Кроме того, прокурор района объявил представителю заказчика – ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» и генеральному директору ООО «Стройсервис-2001» предостережения о недопустимости нарушений законодательства», — добавляется в тексте.

В сообщении подчеркивается, что соблюдение сроков и качества строительства объекта, который должен быть завершен 20 июня 2024 года, находится на контроле прокуратуры.