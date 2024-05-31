03:53:30 Суббота, 1 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко представил нового прокурора Пензенской области депутатам Законодательного собрания

14:10 | 31.05.2024 | Общество

Печать

Пенза, 31 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко представил Дмитрия Горшкова в должности прокурора Пензенской области депутатам Законодательного собрания региона в ходе 18-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 31 мая.

Олег Мельниченко представил нового прокурора Пензенской области депутатам Законодательного собрания

Фото: Pnzreg.ru

Руководитель субъекта федерации проинформировал народных избранников о том, что Дмитрий Горшков служит в органах прокуратуры с 1997 года, начинал свою профессиональную карьеру в системе органов прокуратуры Липецкой области, с 2014 года работал заместителем прокурора Владимирской области, в 2022 году занял должность прокурора Ненецкого автономного округа.

«Приказом генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Николаевич награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу. Указом президента Российской Федерации Горшков Дмитрий Николаевич назначен на должность прокурора Пензенской области», — сказал Олег Мельниченко.

Губернатор также объявил о том, что Алмаз Хакимов назначен заместителем председателя правительства – министром экономического развития и промышленности Пензенской области, сообщает пресс-служба облправительства.

Читайте также
В Пензенской области транспортные полицейские раскрыли кражу рельсов весом 340 кг Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке фотоаппарата через интернет
В доме на улице Ладожской в Пензе по требованию прокуратуры восстановлена труба мусоропровода В Колышлейском районе завершено расследование уголовного дела о краже денег с банковского счета
В Нижнеломовском районе женщина угрожала сожителю убийством, возбуждено уголовное дело В Пензенской области после вмешательства прокуратуры двум гражданам возвращены суммы излишне удержанных налоговых платежей
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама