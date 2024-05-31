Олег Мельниченко представил нового прокурора Пензенской области депутатам Законодательного собрания Общество

Пенза, 31 мая 2024. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко представил Дмитрия Горшкова в должности прокурора Пензенской области депутатам Законодательного собрания региона в ходе 18-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 31 мая.

Фото: Pnzreg.ru

Руководитель субъекта федерации проинформировал народных избранников о том, что Дмитрий Горшков служит в органах прокуратуры с 1997 года, начинал свою профессиональную карьеру в системе органов прокуратуры Липецкой области, с 2014 года работал заместителем прокурора Владимирской области, в 2022 году занял должность прокурора Ненецкого автономного округа.

«Приказом генерального прокурора Российской Федерации Дмитрий Николаевич награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации» и «За безупречную службу. Указом президента Российской Федерации Горшков Дмитрий Николаевич назначен на должность прокурора Пензенской области», — сказал Олег Мельниченко.

Губернатор также объявил о том, что Алмаз Хакимов назначен заместителем председателя правительства – министром экономического развития и промышленности Пензенской области, сообщает пресс-служба облправительства.