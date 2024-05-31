Николаю Симонову присвоено звание «Почетный гражданин города Пензы» Общество

Пенза, 31 мая 2024. PenzaNews. Звание «Почетный гражданин города Пензы» присвоено председателю областного правительства Николаю Симонову.

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Соответствующее решение депутаты гордумы седьмого созыва приняли в ходе 60-й очередной сессии в пятницу, 31 мая, по итогам рассмотрения ходатайства губернатора Пензенской области Олега Мельниченко.

Докладчиком по данному вопросу выступил заместитель председателя Пензенской городской думы Иван Краснов.

Он отметил, что звание присваивается Николаю Симонову «за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, ответственное отношение к делу, плодотворную общественную и трудовую деятельность, активное участие в реализации национальных проектов, значительный личный вклад в сохранение и укрепление промышленного сектора и социально-экономическое развитие города Пензы».