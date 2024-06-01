За год в филиал фонда «Защитники Отечества» в Пензенской области поступило почти 7 тыс. обращений Общество

Пенза, 1 июня 2024. PenzaNews. Почти 7 тыс. обращений поступило в филиал государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» в Пензенской области за год. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Сегодня исполняется ровно год, как в нашем регионе заработал филиал фонда «Защитники Отечества». За это время сделано немало. Поступило почти 7 тыс. обращений от бойцов и их близких. Самые частые просьбы — содействие в получении соцподдержки и льгот, помощь в оформлении документов, вопросы прохождения реабилитации», — написал руководитель субъекта федерации в своем Telegram-канале в субботу, 1 июня.

Он добавил, что фонд помогает ветеранам СВО решать вопросы с трудоустройством и переобучением.

«В декабре стартовал совместный проект «Защитников Отечества» и университета «Синергия». По моему поручению Институт регионального развития Пензенской области также разработал программу переобучения, которая дает возможность получить профессию преподавателя ОБЖ и начальной военной подготовки», — отметил Олег Мельниченко.

Глава региона также обратил внимание на то, что по инициативе фонда на базе пензенского колледжа транспортных технологий открыт музей СВО.

«Мы делаем все, чтобы подрастающее поколение понимало высокие цели проведения спецоперации, сознавало важность целостности российского государства, гордилось земляками, исполняющими свой долг перед Родиной. И, конечно же, мы продолжим работать над тем, чтобы военнослужащие и их близкие получали все предусмотренные законодательством меры поддержки», — подчеркнул губернатор Пензенской области.