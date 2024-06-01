Семейный МФЦ открыт в Октябрьском районе Пензы Общество

Пенза, 1 июня 2024. PenzaNews. Второй в Пензе семейный МФЦ открыт на базе комплексного центра социальной помощи семье и детям Октябрьского района города в субботу, 1 июня.

Фото: T.me/basenkoAN

«Открыли еще один семейный МФЦ на территории Пензы. Теперь и жители Октябрьского района смогут в режиме одного окна получить социальные услуги, правовую, юридическую, психологическую помощь, диагностику сложной жизненной ситуации», — написал глава города Александр Басенко в своем Telegram-канале.

По его словам, в помещении семейного МФЦ есть необходимые условия для людей с ограниченными возможностями здоровья, оборудованы зоны ожидания, организовано пространство для детей, где они могут поиграть и позаниматься творчеством.

«Октябрьский район — один из самых густонаселенных в Пензе. Он активно развивается, застраивается современными жилыми комплексами с сопутствующей инфраструктурой. Теперь молодым семьям будет удобно обращаться в многофункциональный центр в шаговой доступности. Кстати, первый в городе семейный МФЦ мы открыли в декабре прошлого года на базе центра социальной помощи семье и детям в Железнодорожном районе. Он также активно работает и помогает пензенским семьям», — отметил Александр Басенко.