Прокуратура потребовала устранить дефекты дорожного покрытия на улице Рябова в Пензе Общество

Пенза, 7 июня 2024. PenzaNews. Прокуратура потребовала устранить дефекты дорожного покрытия на улице Рябова в Пензе, где ранее проводился ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прокуратура Первомайского района Пензы по публикациям в СМИ провела проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Установлено, что состояние дорожного покрытия на улице Рябова города Пензы, отремонтированного в 2023 году по контракту между МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» и ООО «АвтоВолгастрой», на момент прокурорской проверки не соответствует требованиям государственного стандарта, имеет дефекты в виде просадок. Ремонт указанной автодороги проводился в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

В нем отмечается, что заказчик длительное время не принимал меры по предъявлению претензий к подрядчику об устранении дефектов в период гарантийного срока.

«По итогам проверки прокурор района внес начальнику МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» представление об устранении нарушений законодательства. Акт прокурорского реагирования находится на рассмотрении», — сказано в тексте.