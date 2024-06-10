В Заречном 11 июня простятся с Геннадием Лисавкиным Общество

Заречный, 10 июня 2024. PenzaNews. Прощание с Геннадием Лисавкиным, который в разные годы был вице-губернатором Пензенской области, главой Заречного, президентом ассоциации ЗАТО и занимал руководящие должности в компании «ТВЭЛ», пройдет в предстоящий вторник, 11 июня.

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Как сообщил бывший глава Заречного Олег Климанов, оно начнется в городском храме преподобного Серафима Саровского в 11.00 и продлится до 13.00.

«8 июня скоропостижно скончался Лисавкин Геннадий Николаевич. В 1998-1999 годах он был вице-губернатором Пензенской области, в 2004-2008 — главой города Заречного, в 2008-2010 — президентом ассоциации ЗАТО. С 2010 года работал на руководящих должностях топливной компании «ТВЭЛ» ГК «Росатом». За время руководства администрацией города Заречного Геннадий Николаевич оказал решающее влияние на развитие городского хозяйства, совершенствование архитектурного облика города, обновление комплекса объектов социальной инфраструктуры», — написал Олег Климанов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что за многолетнюю безупречную работу Геннадий Лисавкин был отмечен государственными и ведомственными наградами.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким нашего дорогого друга Геннадия Николаевича! [...] Семья Климановых», — добавил экс-глава ЗАТО.

По словам Олега Климанова, Геннадий Лисавкин будет похоронен на аллее почетных захоронений города Заречного.