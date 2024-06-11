Олег Мельниченко оценил ход работ по капремонту здания пачелмского филиала нижнеломовского многопрофильного техникума Общество

Пачелма, 11 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе визита в рабочий поселок Пачелма оценил ход работ по капитальному ремонту здания филиала «Губернаторский казачий кадетский корпус» государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Нижнеломовский многопрофильный техникум».

Фото: Pnzreg.ru

«Посетил пачелмский кадетский корпус, пообщался с подрядчиком и главой района. По моему поручению на капремонт учебного корпуса, общежития и здания столовой выделены средства из областного бюджета. На 2024 год предусмотрено более 106 млн. рублей, на 2025 — порядка 168 млн. Готовность учебного корпуса составляет около 60%. Практически завершены электромонтажные работы и установка оконных блоков, выполнена основная часть кровельных работ. Ремонт общежития также идет без отставания от графика», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 10 июня.

По его словам, «самым проблемным объектом оказалась столовая».

«В ходе работ выяснилось, что сгнили деревянные межэтажные перекрытия. Замены требуют и плиты перекрытия крыши, чтобы избежать обрушения. Поручил главе района оперативно подготовить проектное заключение на здание столовой. После этого будем решать, что делать с ним дальше. До 1 сентября учебный корпус и общежитие должны быть сданы в эксплуатацию. Если история со столовой затянется, нужно решать вопрос с организацией питания для учащихся», — прокомментировал итоги визита Олег Мельниченко.

Губернатор подчеркнул, что будет держать ход работ на личном контроле.