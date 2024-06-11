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Олег Мельниченко оценил ход работ по капремонту здания пачелмского филиала нижнеломовского многопрофильного техникума

09:26 | 11.06.2024 | Общество

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Пачелма, 11 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе визита в рабочий поселок Пачелма оценил ход работ по капитальному ремонту здания филиала «Губернаторский казачий кадетский корпус» государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Нижнеломовский многопрофильный техникум».

Олег Мельниченко оценил ход работ по капремонту здания пачелмского филиала нижнеломовского многопрофильного техникума

Фото: Pnzreg.ru

«Посетил пачелмский кадетский корпус, пообщался с подрядчиком и главой района. По моему поручению на капремонт учебного корпуса, общежития и здания столовой выделены средства из областного бюджета. На 2024 год предусмотрено более 106 млн. рублей, на 2025 — порядка 168 млн. Готовность учебного корпуса составляет около 60%. Практически завершены электромонтажные работы и установка оконных блоков, выполнена основная часть кровельных работ. Ремонт общежития также идет без отставания от графика», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 10 июня.

По его словам, «самым проблемным объектом оказалась столовая».

«В ходе работ выяснилось, что сгнили деревянные межэтажные перекрытия. Замены требуют и плиты перекрытия крыши, чтобы избежать обрушения. Поручил главе района оперативно подготовить проектное заключение на здание столовой. После этого будем решать, что делать с ним дальше. До 1 сентября учебный корпус и общежитие должны быть сданы в эксплуатацию. Если история со столовой затянется, нужно решать вопрос с организацией питания для учащихся», — прокомментировал итоги визита Олег Мельниченко.

Губернатор подчеркнул, что будет держать ход работ на личном контроле.

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