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Олег Мельниченко поздравил медработников с приближающимся профессиональным праздником

09:00 | 15.06.2024 | Общество

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Пенза, 15 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил медицинских работников региона с приближающимся профессиональным праздником в ходе торжественного мероприятия, состоявшегося в киноконцертном зале «Пенза».

Олег Мельниченко поздравил медработников с приближающимся профессиональным праздником

Фото: Pnzreg.ru

«В ККЗ «Пенза» наградили победителей ежегодного конкурса «Мы во все времена благодарны тебе, благородное сердце врача!». Отмечены особо отличившиеся в профессии медработники. Лучших выбирало справедливое жюри — сами пациенты», — написал глава региона в своем Telegram-канале вечером в минувшую пятницу, 14 июня.

Он добавил, что хочет выразить признательность не только тем, кто удостоен высокой награды.

«Я благодарю всех медработников нашего региона, добросовестно исполняющих свой долг и помогающих людям. Вы настоящие герои, представители самой благородной на свете профессии», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Мы будем делать все, чтобы работать вам было проще и комфортнее. Ремонтировать наши медицинские учреждения и строить новые больницы, ФАПы и поликлиники, оснащать их современным оборудованием, закупать спецтранспорт. Сил вам, благополучия, здоровья и искренней благодарности от пациентов!» — написал губернатор.

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