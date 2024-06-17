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В Пензе стартовал месячник «Электронные услуги в МФЦ»

10:02 | 17.06.2024 | Общество

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Пенза, 17 июня 2024. PenzaNews. Месячник «Электронные услуги в МФЦ» стартовал во всех центрах «Мои документы» на территории Пензы в понедельник, 17 июня.

В Пензе стартовал месячник «Электронные услуги в МФЦ». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте министерства экономического развития и промышленности региона, в его рамках жители приглашаются за получением услуг в сектора пользовательского сопровождения (СПС).

«СПС оборудованы современной компьютерной техникой. Здесь каждый гражданин может бесплатно без предварительной записи и без ожидания в очереди самостоятельно или с помощью сотрудника МФЦ оформить комплекс услуг в электронном виде и получить доступ к различным интернет-ресурсам. Рабочие места СПС оснащены инструкциями и кнопкой вызова консультанта, с помощью которой можно пригласить сотрудника МФЦ для оказания консультационной и организационно-технической поддержки», — сказано в тексте.

В нем отмечается, что участники месячника, подавшие запрос на получение услуги в электронном виде, получат сувениры.

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