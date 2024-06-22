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В Пензе почтили память бывшего губернатора Василия Бочкарева

15:13 | 22.06.2024 | Общество

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Пенза, 22 июня 2024. PenzaNews. Представители власти и общественности возложили цветы к бюсту бывшего губернатора Пензенской области Василия Бочкарева в восьмую годовщину со дня его смерти.

В Пензе почтили память бывшего губернатора Василия Бочкарева

Фото: Pnzreg.ru

«Почтили память Василия Кузьмича Бочкарева, одного из легендарных руководителей Пензенской области. Сегодня восьмая годовщина со дня его смерти», — написал губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в субботу, 22 июня.

Он подчеркнул, что Василий Бочкарев, «даже будучи тяжело больным, [...] продолжал интересоваться делами, касающимися развития родного региона».

«Он всегда жил интересами малой родины. Его не зря называют человеком-эпохой. Он руководил Пензенской областью 17 лет, прилагая все усилия, чтобы она вошла в число российских регионов-передовиков. Благодаря ему в селах появились социокультурные центры и бассейны, открывались новые предприятия. В эпоху Бочкарева на пензенскую землю пришли работать гиганты агропромышленного комплекса «Дамате» и «Черкизово». Именно Василий Кузьмич был инициатором восстановления Спасского кафедрального собора Пензы», — напомнил глава региона.

Фото: Pnzreg.ru

«К 75-летию Василия Кузьмича мы установили его монумент на Юбилейной площади, которая тоже появилась в областном центре по его инициативе. Считаю важным, чтобы земляки помнили, сколько хорошего сделал для родной земли губернатор Бочкарев», — добавил Олег Мельниченко.

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