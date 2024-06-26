Олег Мельниченко осмотрел новый транспортно-пересадочный узел в пригороде Пензы Общество

Пенза, 26 июня 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко осмотрел новый транспортно-пересадочный узел (ТПУ) в селе Засечном.

Фото: Pnzreg.ru

«Это первый троллейбусный парк в регионе, который построили за последние 30 лет. Смогли его открыть благодаря федеральной поддержке. Новое депо отвечает современным требованиям безопасности и комфорта водителей. Есть административно-бытовой комплекс, пункт предрейсового осмотра, помещение для мойки транспорта, тяговая и распределительная подстанции, автомобильная стоянка. Можно будет оставить личный транспорт и пересесть на общественный. Открытая площадка для троллейбусов рассчитана на 45 машин. Там будут базироваться составы, работающие по маршрутам №7 и №105», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в минувший вторник, 25 июня.

Фото: Pnzreg.ru

Он добавил, что к новому объекту ведет реконструированная дорога, обустроены тротуары, предусмотрено освещение.

«Несомненно, этот объект повысит транспортную доступность села Засечного. В планах — реконструировать еще один участок, чтобы в дальнейшем создать единую улично-дорожную сеть. Тем самым соединим Терновку и Засечное», — отметил глава региона.

Фото: Pnzreg.ru

«Это перспективные микрорайоны. Сюда приезжают жить все больше молодых семей с детьми. Экологичный транспорт и хорошие дороги — одна из базовых составляющих комфортной городской среды», — подчеркнул Олег Мельниченко.