Транспортно-пересадочный узел в пригороде Пензы планируется сдать в эксплуатацию в июне Экономика

Пенза, 13 февраля 2024. PenzaNews. Транспортно-пересадочный узел (ТПУ) в селе Засечном Пензенской области планируется сдать в эксплуатацию в июне 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба облправительства по итогам рабочего визита в регион министра транспорта России Виталия Савельева.

Фото: Pnzreg.ru

«Задача стоит сдать объект в июне. «Город Спутник» — перспективно развивающийся микрорайон. Здесь живет около 45 тыс. человек, много молодежи, общественный транспорт очень востребован», — сказал губернатор Олег Мельниченко.

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ТПУ включает административно-бытовой корпус с пристроенным помещением автомойки и пунктом диагностики, пост техосмотра машин перед выходом на линию, контактную сеть и питающие фидерные станции, стоянку, контрольно-пропускной пункт, тяговую подстанцию для зарядки троллейбусов и собственную котельную.

Строительная готовность объекта составляет около 70%. В настоящее время идут работы по устройству внутренних инженерных сетей и монтажу КПП, а также отделочные работы в административно-бытовом корпусе.

ТПУ является частью проекта по созданию транспортной инфраструктуры и обновлению подвижного состава в Пензенской городской агломерации. Реализация проекта ведется на средства инфраструктурного бюджетного кредита.