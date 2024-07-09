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Из резервного фонда правительства Пензенской области выделят средства на ликвидацию последствий непогоды

16:00 | 09.07.2024 | Общество

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Пенза, 9 июля 2024. PenzaNews. Денежные средства из резервного фонда правительства Пензенской области будут выделены на проведение восстановительных работ в районах, пострадавших от непогоды на минувшей неделе. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Из резервного фонда правительства Пензенской области выделят средства на ликвидацию последствий непогоды

Фото: Pnzreg.ru

«Главы районов, по территории которых на прошлой неделе прошел ураган, доложили мне о ходе восстановительных работ. Выделяем средства из резервного фонда в первую очередь на социальные объекты и многоквартирные дома, чтобы люди не остались под открытым небом», — написал он в своем Telegram-канале во вторник, 9 июля.

По словам Олега Мельниченко, в Неверкино закончен разбор поврежденной кровли здания больницы и многоквартирного дома, убрана территория, подрядчик приступает к ремонтным работам, одна бригада будет приводить в порядок медицинское учреждение, вторая — МКД.

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«Готова документация на ремонт крыши детского сада в селе Лермонтово. В местной школе и многоквартирном доме восстановительные работы завершены, в двух домах в райцентре Белинском закончат на этой неделе», — проинформировал губернатор.

Он добавил, что в Колышлейском районе администрация организовала ремонт крыш дома культуры и общежития, а в Шемышейском — идет оценка ущерба, причиненного жилью граждан.

«Среди жителей пострадавших домовладений в разных районах области — семьи с детьми, близкие мобилизованных, пожилые люди. Поручил оказать им помощь через механизмы соцзащиты. Все проблемы решаемы, никого в беде не бросим», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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