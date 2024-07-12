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Главный инспектор МВД России проведет в Пензе прием граждан

11:00 | 12.07.2024 | Общество

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Пенза, 12 июля 2024. PenzaNews. Главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Петр Пырх проведет прием граждан в Пензе в субботу, 20 июля. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте УМВД России по Пензенской области.

Главный инспектор МВД России проведет в Пензе прием граждан. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«20 июля 2024 года с 9.00 в рамках плановой инспекторской проверки оперативно-служебной деятельности УМВД России по Пензенской области главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Пырх Петр Александрович проведет прием граждан. Прием состоится в административном здании УМВД России по Пензенской области по адресу: Пенза, улица Пушкина, 159», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что предварительная запись на прием будет вестись с 15 по 18 июля по телефону: +7 (8412) 63-55-55.

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