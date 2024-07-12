Открытие фестиваля «Кинометрия» состоится в Пензе 28 июля Общество

Пенза, 12 июля 2024. PenzaNews. Первый киносеанс под открытым небом в рамках фестиваля «Кинометрия», организованного в Пензе «Ростелекомом» и ГК «Территория жизни», запланирован на воскресенье, 28 июля. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пензенского филиала ПАО «Ростелеком», поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В нем уточняется, что фестиваль, как и прежде, пройдет на площадке жилого комплекса «Лугометрия», партнером мероприятия в этом году выступает общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых».

Из пресс-релиза следует, что просмотр будет организован каждое воскресенье до 25 августа, для показа из коллекции видеосервиса Wink выбраны пять фильмов — «Мой Хатико», «Я на перемотке», «Ледяная история», «Сокровища Ермака» и «Жили-были».

В тексте отмечается, что гостей фестиваля ждут тематические зоны, праздничная программа, фуд-корт, а также фотозона, на которой можно будет сделать снимки на память.

«Добраться до места фестиваля можно на личном транспорте, для автомобилей организована бесплатная парковка. Вход свободный. Начало в 19.00», — указано в сообщении.

«Кинометрия» в Пензе пройдет в четвертый раз, первый фестиваль был организован в 2021 году.