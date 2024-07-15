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Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по информации о планируемом строительстве дороги через сквер в Пензе

11:17 | 15.07.2024 | Общество

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Пенза, 15 июля 2024. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Пензенской области Сергея Родионова доклад о ходе проверки по информации о планируемом строительстве автомобильной дороги через сквер «Семейный» в Пензе.

Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверки по информации о планируемом строительстве дороги через сквер в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В социальных медиа опубликовано обращение жителей города Пензы, которые сообщают о намерении местных властей построить новую автомобильную дорогу, которая, согласно проектной документации, должна пройти сквозь единственный действующий в районе сквер. По данному факту следственными органами СК России по Пензенской области проводится процессуальная проверка», — говорится в сообщении, размещенном на сайте СКР.

«Глава ведомства поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пензенской области Родионову С.В. представить доклад о ходе проверки, а также по всем доводам, указанным в обращении», — добавляется в тексте.

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