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В Пензе проведен ремонт 85 дворовых территорий — мэрия

11:13 | 16.07.2024 | Общество

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Пенза, 16 июля 2024. PenzaNews. Ремонт 85 дворовых территорий в Пензе из 182, которые планируется привести в порядок в 2024 году, выполнен в рамках проекта «Мой двор», реализуемого администрацией города совместно с «Единой Россией» в рамках народной программы партии. Это следует из сообщения, размещенного на сайте мэрии.

В Пензе проведен ремонт 85 дворовых территорий — мэрия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По состоянию на 15 июля в порядок приведено 85 дворовых территорий: 36 объектов — в Первомайском районе, 24 — в Октябрьском, 16 — в Ленинском, 9 — в Железнодорожном», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время работы ведутся на 28 участках на улицах Антонова, Калинина, Краснова, Клары Цеткин, 8 Марта, Мира, Ладожской, 3-м проезде Лобачевского, проспектах Строителей и Победы.

«Всего в этом году проектом предполагается охватить 182 двора и 34 подъездные дороги. На эти цели направят 391,9 млн. рублей. Общая площадь отремонтированных дорог составит 125 тыс. 483,4 кв. метра, тротуаров — 16 тыс. 281,7 кв. метра», — уточняется в сообщении.

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