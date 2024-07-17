В Пензе в конце июля планируется начать работы по благоустройству тропы здоровья Общество

Пенза, 17 июля 2024. PenzaNews. Работы по благоустройству тропы здоровья планируется начать в Пензе в конце июля. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Уже в конце этого месяца приступим к благоустройству тропы здоровья в Пензе. На аллее протяженностью 1,5 км укрепим склоны, восстановим подпорные стены, поставим фонари и скамейки, уложим плитку. По моему поручению на эти цели из регионального бюджета дополнительно выделено 100 млн. рублей», — написал он в своем Telegram-канале в минувший вторник, 16 июля.

По словам Олега Мельниченко, в дальнейших планах — реконструкция лестницы на улицу Пацаева и родника «Самоварник».

«Пока погода позволяет, нужно успеть сделать максимум. Очень важно, чтобы работы на тропе здоровья, которая не видела ремонта более 40 лет, велись параллельно с благоустройством второй очереди парка имени Белинского. Тем более, что предусмотрен единый стиль оформления. Это точка притяжения для нескольких поколений горожан. Здесь проводят время студенты, семьи с детьми, гуляют пожилые люди. Нужно привести в порядок знаковое для пензенцев место», — подчеркнул губернатор.