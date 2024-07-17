09:11:59 Среда, 17 июля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе в конце июля планируется начать работы по благоустройству тропы здоровья

09:00 | 17.07.2024 | Общество

Печать

Пенза, 17 июля 2024. PenzaNews. Работы по благоустройству тропы здоровья планируется начать в Пензе в конце июля. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензе в конце июля планируется начать работы по благоустройству тропы здоровья

Фото: Pnzreg.ru

«Уже в конце этого месяца приступим к благоустройству тропы здоровья в Пензе. На аллее протяженностью 1,5 км укрепим склоны, восстановим подпорные стены, поставим фонари и скамейки, уложим плитку. По моему поручению на эти цели из регионального бюджета дополнительно выделено 100 млн. рублей», — написал он в своем Telegram-канале в минувший вторник, 16 июля.

По словам Олега Мельниченко, в дальнейших планах — реконструкция лестницы на улицу Пацаева и родника «Самоварник».

«Пока погода позволяет, нужно успеть сделать максимум. Очень важно, чтобы работы на тропе здоровья, которая не видела ремонта более 40 лет, велись параллельно с благоустройством второй очереди парка имени Белинского. Тем более, что предусмотрен единый стиль оформления. Это точка притяжения для нескольких поколений горожан. Здесь проводят время студенты, семьи с детьми, гуляют пожилые люди. Нужно привести в порядок знаковое для пензенцев место», — подчеркнул губернатор.

Читайте также
В Пензе мужчина ударил отца разделочной доской по голове, возбуждено уголовное дело В Пензе бывший работник мебельного предприятия обвиняется в покушении на коммерческий подкуп
Житель Неверкинского района подозревается в поджоге чужого автомобиля В Пензе мужчина обвиняется в причинении смерти своей сожительнице
Анестезиолог-реаниматолог Мурат Боташев трудоустроен в городищенскую больницу по программе «Земский доктор» Реальный срок грозит жителю Каменского района, который оплатил покупки найденной банковской картой
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама