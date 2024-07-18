Александр Басенко поручил начать проектирование надземного пешеходного перехода на улице Измайлова в Пензе Общество

Пенза, 18 июля 2024. PenzaNews. Глава Пензы Александр Басенко поручил городскому управлению капитального строительства начать проектирование надземного пешеходного перехода на улице Измайлова.

Фото: Penza-gorod.ru

«Проверил ход строительства развязки на пересечении улиц Антонова и Измайлова. Работы ведутся опережающими темпами, поэтому рассчитываем сдать объект раньше установленного срока. Уже сейчас видно, что автомобильный поток движется практически без остановок. Если раньше тут были пробки, то теперь ситуация на проезжей части улучшилась», — написал он в своем Telegram-канале в минувшую среду, 17 июля.

По словам Александра Басенко, асфальтирование ведется преимущественно в ночное время, когда транспортная нагрузка на дорожную сеть минимальна.

«Параллельно подрядчик проводит подготовительные мероприятия для нанесения дорожной разметки. Будет использован термопластик. Материал обладает повышенной износостойкостью, что гарантирует более продолжительный период эксплуатации по сравнению с краской. Также подрядная организация занимается благоустройством прилегающей территории, установкой дорожных знаков и светофоров», — добавил он.

«Дал поручение управлению капитального строительства города начать проектирование надземного пешеходного перехода на улице Измайлова в районе улицы Ангарской. Сооружение позволит обеспечить безопасность пешеходов и беспрепятственное движение автотранспорта на этом участке», — сообщил глава Пензы.